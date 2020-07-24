Про карантин і культуру. Ніхто не відчуває небезпеки деградації?

Навряд чи наш уряд перейматиметься проблемами українського мистецтва

З початку Серпня ніби карантин відміняється - і по Україні відновлюються концертні заходи!?

У всякому разі, як стало відомо з новин ICTV, їхній «Дизель-шоу» оголосив на серпень свій великий концертний тур по Україні.

А чому б і ні?! Увесь карантинний час вони не сходили з телеекранів, тоді як про інших вже стали потихеньку забувати. А тепер, коли люди зголодніли до публічних заходів, вони будуть заряджати маси «оптимізмом»! Публіка готова сміятися і розважатися.

А загалом, сьогодні в артистичному світі справи складаються так - якщо ти не на контракті з якимось із потужних телеканалів чи афільованих до них продюсерських центрів, твої справи кепські. Бо далі буде тільки гірше: регульований безстроковий карантин, економічна криза, збідніле неселення, низька платоспроможність, дестабілізоване суспільство.

Нині вже багато артистів, які раніше якось самі давали собі раду, занепокоєні власною долею, як буде далі? Чим заробляти собі на життя? Бо виходить, що одним все, а іншим - нічого.

Навряд чи наш уряд перейматиметься проблемами українського мистецтва і розроблятиме програми його підтримки, як це вже зробили у багатьох розвинутих країнах.

Схоже, тут ніхто не відчуває небезпеки культурної деградації.

А шкода. Брак кисню помічають лише тоді, коли в повітрі, кактастрофічно знижується його рівень.

Цікаво, наскільки Україні вистачить цього кисню, до того, як вона почне задихатися?

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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