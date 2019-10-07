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    У Португалії на парламентських виборах перемагають соціалісти

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    Глава уряду Португалії&nbsp;<span>Антоніу Кошта</span> - У Португалії на парламентських виборах перемагають соціалісти
    Глава уряду Португалії Антоніу Кошта

    Останніми роками уряд Португалії, яка пережила серйозну економічну кризу, дотримувався політики заощадження

    За прогнозами, на парламентських виборах у Португалії впевнено перемагає лівоцентристська Соціалістична партія, яку очолює чинний прем'єр країни Антоніу Кошта.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «На парламентських виборах у Португалії, які відбулися у неділю, 6 жовтня, впевнено перемагає Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти. За прогнозом телеканалу S.I.C., що базується на даних екзит-полу, соціалісти набирають від 36 до 40 % голосів, опозиційна Соціал-демократична партія може отримати від 24 до 28 %, Лівий блок - від 9 до 12 % голосів, комуністи - від 5 до 7 %, а християнські демократи - від 2,4 до 5 %. Явка на виборах становила 48,5 - 52,5 %, що є рекордно низьким показником, зазначає агенція АР», - йдеться у повідомленні.

    Прогноз державного телеканалу RTP дає Соціалістичній партії від 34 до 39 %. Як зазначає агентство dpa, соціалістам, вочевидь, не вдасться здобути абсолютної більшості - поки вони претендують на від 104-ох до 112 мандатів у 230-місному парламенті. У попередньому скликанні вони мали 86 місць. Соціалісти чотири роки тому сформували уряд меншості за підтримки комуністів та Лівого блоку.

    Нагадаємо, опитування свідчили, що Соціалістичну партію нинішнього прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти були готові підтримати близько 38 % виборців.

    Останніми роками уряд Португалії, яка пережила серйозну економічну кризу, дотримувався політики заощадження. Однак згодом Антоніу Кошта почав збільшувати соціальні та інші видатки. Завдяки туризму економічне становище країни також покращується.

    вибори Португалія уряд парламент
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