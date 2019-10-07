У Португалії на парламентських виборах перемагають соціалісти



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Глава уряду Португалії Антоніу Кошта

Останніми роками уряд Португалії, яка пережила серйозну економічну кризу, дотримувався політики заощадження

За прогнозами, на парламентських виборах у Португалії впевнено перемагає лівоцентристська Соціалістична партія, яку очолює чинний прем'єр країни Антоніу Кошта.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«На парламентських виборах у Португалії, які відбулися у неділю, 6 жовтня, впевнено перемагає Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти. За прогнозом телеканалу S.I.C., що базується на даних екзит-полу, соціалісти набирають від 36 до 40 % голосів, опозиційна Соціал-демократична партія може отримати від 24 до 28 %, Лівий блок - від 9 до 12 % голосів, комуністи - від 5 до 7 %, а християнські демократи - від 2,4 до 5 %. Явка на виборах становила 48,5 - 52,5 %, що є рекордно низьким показником, зазначає агенція АР», - йдеться у повідомленні.

Прогноз державного телеканалу RTP дає Соціалістичній партії від 34 до 39 %. Як зазначає агентство dpa, соціалістам, вочевидь, не вдасться здобути абсолютної більшості - поки вони претендують на від 104-ох до 112 мандатів у 230-місному парламенті. У попередньому скликанні вони мали 86 місць. Соціалісти чотири роки тому сформували уряд меншості за підтримки комуністів та Лівого блоку.

Нагадаємо, опитування свідчили, що Соціалістичну партію нинішнього прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти були готові підтримати близько 38 % виборців.

Останніми роками уряд Португалії, яка пережила серйозну економічну кризу, дотримувався політики заощадження. Однак згодом Антоніу Кошта почав збільшувати соціальні та інші видатки. Завдяки туризму економічне становище країни також покращується.