У Португалії почалися парламентські вибори
Основні опозиційні соціал-демократи, які в опитуваннях отримували менше 30%, втратять місця
На парламентських виборах, які 6 жовтня проходять у Португалії, очікується, що лівоцентристські соціалісти збережуть владу та завоюють більше місць у парламенті.
Про це повідомляє Reuters.
Якщо опитування справдяться, прем’єр-міністр Антоніо Коста, лідер соціалістів, переможе на виборах, маючи між 36,5% і 38,8% голосів, але йому, найімовірніше, доведеться домовлятися з іншими партіями про підтримку для формування більшості.
«Головне питання – чи будуть у нас зв’язані руки», – сказав Коста під час мітингу у п’ятницю. «Нам потрібно мати сили, щоб гарантувати стабільність протягом чотирьох років, а не бути короткостроковим урядом».
Коли соціалісти взяли владу у 2015 році, Коста завоював парламентську підтримку двох крайнєлівих, євроскептичних партій, Лівого блоку та комуністів.
Але через чотири роки Коста виключив новий коаліційний уряд з ними, але може спробувати відновити свій пакт з однією із партій або обома.
Очікується, що основні опозиційні соціал-демократи, які в опитуваннях отримували менше 30%, втратять місця.