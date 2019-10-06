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    У світі

    У Португалії почалися парламентські вибори

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    У Португалії почалися парламентські вибори

    Основні опозиційні соціал-демократи, які в опитуваннях отримували менше 30%, втратять місця

    На парламентських виборах, які 6 жовтня проходять у Португалії, очікується, що лівоцентристські соціалісти збережуть владу та завоюють більше місць у парламенті.

    Про це повідомляє Reuters.

    Якщо опитування справдяться, прем’єр-міністр Антоніо Коста, лідер соціалістів, переможе на виборах, маючи між 36,5% і 38,8% голосів, але йому, найімовірніше, доведеться домовлятися з іншими партіями про підтримку для формування більшості.

    «Головне питання – чи будуть у нас зв’язані руки», – сказав Коста під час мітингу у п’ятницю. «Нам потрібно мати сили, щоб гарантувати стабільність протягом чотирьох років, а не бути короткостроковим урядом».

    Коли соціалісти взяли владу у 2015 році, Коста завоював парламентську підтримку двох крайнєлівих, євроскептичних партій, Лівого блоку та комуністів.

    Але через чотири роки Коста виключив новий коаліційний уряд з ними, але може спробувати відновити свій пакт з однією із партій або обома.

    Очікується, що основні опозиційні соціал-демократи, які в опитуваннях отримували менше 30%, втратять місця.

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