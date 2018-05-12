У Португалії розпочався фінал «Євробачення-2018»: онлайн трасляція

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Melovin відкриє гранд-фінал Євробачення

Всього виступлять 26 виконавців

У суботу, 12 травня в столиці Португалії, Лісабоні розпочався фінал «Євробачення-2018», в ході якого визначиться переможець міжнародного пісенного конкурсу.У гранд-фіналі «Євробачення-2018» виступлять 26 учасників конкурсу - десять переможців першого півфіналу, десять переможців другого півфіналу, представники країн Великої п'ятірки - Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, які пройшли у фінал автоматично, а також країна-господиня «Євробачення-2018» Португалія.

Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, з яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня.

Порядок виступу фіналістів «Євробачення-2018»:

Україна. MELOVIN - Under the Ladder Іспанія. Amaia y Alfred - Tu canción Словенія. Lea Sirk - Hvala, ne! Литва. Ieva Zasimauskaitė - When We're Old Австрія. Cesár Sampson - Nobody But You Естонія. Elina Nechayeva - La Forza Норвегія. Alexander Rybak - That's How You Write А Song Португалія. Cláudia Pascoal - O jardim Великобританія. SuRie - Storm Сербія. Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca Німеччина. Michael Schulte - You Let Me Walk Alone Албанія. Eugent Bushpepa - Mall Франція. Madame Monsieur - Mercy Чехія. Mikolas Josef - Lie to Me Данія. Rasmussen - Higher Ground Австралія. Jessica Mauboy - We Got Love Фінляндія. Saara Aalto - Monsters Болгарія. EQUINOX - Bones Молдова. DoReDos - My Lucky Day Швеція. Benjamin Ingrosso - Dance You Off Угорщина. AWS - Viszlát nyár Ізраїль. Netta Barzilai -TOY Нідерланди. Waylon - Outlaw In 'Em Ірландія. Ryan O'Shaughnessy - Together Кіпр. Eleni Foureira - Fuego Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)