У Португалії розпочався фінал «Євробачення-2018»: онлайн трасляція
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Всього виступлять 26 виконавцівУ суботу, 12 травня в столиці Португалії, Лісабоні розпочався фінал «Євробачення-2018», в ході якого визначиться переможець міжнародного пісенного конкурсу.
У гранд-фіналі «Євробачення-2018» виступлять 26 учасників конкурсу - десять переможців першого півфіналу, десять переможців другого півфіналу, представники країн Великої п'ятірки - Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, які пройшли у фінал автоматично, а також країна-господиня «Євробачення-2018» Португалія.
Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».
Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, з яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня.
Порядок виступу фіналістів «Євробачення-2018»:
- Україна. MELOVIN - Under the Ladder
- Іспанія. Amaia y Alfred - Tu canción
- Словенія. Lea Sirk - Hvala, ne!
- Литва. Ieva Zasimauskaitė - When We're Old
- Австрія. Cesár Sampson - Nobody But You
- Естонія. Elina Nechayeva - La Forza
- Норвегія. Alexander Rybak - That's How You Write А Song
- Португалія. Cláudia Pascoal - O jardim
- Великобританія. SuRie - Storm
- Сербія. Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
- Німеччина. Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
- Албанія. Eugent Bushpepa - Mall
- Франція. Madame Monsieur - Mercy
- Чехія. Mikolas Josef - Lie to Me
- Данія. Rasmussen - Higher Ground
- Австралія. Jessica Mauboy - We Got Love
- Фінляндія. Saara Aalto - Monsters
- Болгарія. EQUINOX - Bones
- Молдова. DoReDos - My Lucky Day
- Швеція. Benjamin Ingrosso - Dance You Off
- Угорщина. AWS - Viszlát nyár
- Ізраїль. Netta Barzilai -TOY
- Нідерланди. Waylon - Outlaw In 'Em
- Ірландія. Ryan O'Shaughnessy - Together
- Кіпр. Eleni Foureira - Fuego
- Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente
Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.
В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.
Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)
Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)