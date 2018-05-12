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    У Португалії розпочався фінал «Євробачення-2018»: онлайн трасляція

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    Melovin відкриє гранд-фінал Євробачення
    Melovin відкриє гранд-фінал Євробачення

    Всього виступлять 26 виконавців

    У суботу, 12 травня в столиці Португалії, Лісабоні розпочався фінал «Євробачення-2018», в ході якого визначиться переможець міжнародного пісенного конкурсу.
    У гранд-фіналі «Євробачення-2018» виступлять 26 учасників конкурсу - десять переможців першого півфіналу, десять переможців другого півфіналу, представники країн Великої п'ятірки - Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, які пройшли у фінал автоматично, а також країна-господиня «Євробачення-2018» Португалія.

    Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

    Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, з яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня.

    Порядок виступу фіналістів «Євробачення-2018»:

    1. Україна. MELOVIN - Under the Ladder
    2. Іспанія. Amaia y Alfred - Tu canción
    3. Словенія. Lea Sirk - Hvala, ne!
    4. Литва. Ieva Zasimauskaitė - When We're Old
    5. Австрія. Cesár Sampson - Nobody But You
    6. Естонія. Elina Nechayeva - La Forza
    7. Норвегія. Alexander Rybak - That's How You Write А Song
    8. Португалія. Cláudia Pascoal - O jardim
    9. Великобританія. SuRie - Storm
    10. Сербія. Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
    11. Німеччина. Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
    12. Албанія. Eugent Bushpepa - Mall
    13. Франція. Madame Monsieur - Mercy
    14. Чехія. Mikolas Josef - Lie to Me
    15. Данія. Rasmussen - Higher Ground
    16. Австралія. Jessica Mauboy - We Got Love
    17. Фінляндія. Saara Aalto - Monsters
    18. Болгарія. EQUINOX - Bones
    19. Молдова. DoReDos - My Lucky Day
    20. Швеція. Benjamin Ingrosso - Dance You Off
    21. Угорщина. AWS - Viszlát nyár
    22. Ізраїль. Netta Barzilai -TOY
    23. Нідерланди. Waylon - Outlaw In 'Em
    24. Ірландія. Ryan O'Shaughnessy - Together
    25. Кіпр. Eleni Foureira - Fuego
    26. Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente
    .

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Австрія Швеція Євробачення Австралія Ізраїль музика конкурс Чехія Естонія Нідерланди Фінляндія Данія Угорщина Ірландія Норвегія Португалія Сербія Болгарія Литва Україна Словенія Melovin Кіпр
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