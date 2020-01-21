  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей

    • Розсилка
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей

    Загинули водій і пасажирка автомобіля Opel Omega

    Увечері в понеділок в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобілі. В аварії двоє людей загинули і ще одна постраждала, повідомило регіональне управління ДСНС.

    На місці ДТП рятувальники з'ясували, що зіткнулися Opel Omega, Daewoo Lanos і Daewoo Sens.

    «Загинули водій автомобіля Opel Omega, громадянин 1980 року народження, і пасажирка даного автомобіля, громадянка 1988 року народження, і постраждав водій автомобіля Daewoo Lanos, громадянин 1989 року народження, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували в міську лікарню №6 міста Дніпро», - йдеться в повідомленні.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей
    У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей

    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали конструкції автомобіля Opel Omega і вилучили тіла загиблих. З проїжджої частини дороги було змито паливо.

    Співробітники поліції проводять слідчі дії із встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

     

    ДТП ДСНС дороги Дніпро водій автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ