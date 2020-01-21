У потрійній ДТП в Дніпрі загинули двоє людей



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Загинули водій і пасажирка автомобіля Opel Omega

Увечері в понеділок в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобілі. В аварії двоє людей загинули і ще одна постраждала, повідомило регіональне управління ДСНС.

На місці ДТП рятувальники з'ясували, що зіткнулися Opel Omega, Daewoo Lanos і Daewoo Sens.

«Загинули водій автомобіля Opel Omega, громадянин 1980 року народження, і пасажирка даного автомобіля, громадянка 1988 року народження, і постраждав водій автомобіля Daewoo Lanos, громадянин 1989 року народження, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували в міську лікарню №6 міста Дніпро», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали конструкції автомобіля Opel Omega і вилучили тіла загиблих. З проїжджої частини дороги було змито паливо.

Співробітники поліції проводять слідчі дії із встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.