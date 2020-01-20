Кількість ДТП у Києві вражає: за тиждень понад 650 аварій на дорогах



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На вул. Радунській Opel влетів під кузов «Газелі», після чого вантажівка перекинулася Фото: Інформатор

Минулого тижня у ДТП у столиці загинула одна людина

За тиждень з 13 по 19 січня Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 657 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 516). У тому числі 32 аварії – з потерпілими (позаминулого тижня – 28).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За цей період загинула одна людина (тижнем раніше – троє).

Травми отримали 36 людей (позаминулого тижня – 33).

Відбулося 19 наїздів на пішоходів (тижнем раніше – 20). При цьому 7 наїздів сталися на пішохідних переходах.

Як повідомлялося, 19 січня недалеко від станції метро «Деміївська» у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Octavia: машина з пасажирами вилетіла з дороги і перекинулася.

19 січня на вулиці Радунській, 3 у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Opel, Subaru і «Газель». Стрілка спідометра Opel зупинилася на позначці в 110 кілометрів на годину.

20 січня вранці на проспекті Науки, 53 сталася серйозна ДТП. Автомобіль Mitsubishi врізався у «Газель», після чого автівки відкинуло на ще 5 припаркованих автомобілів. За даними поліції, в автомобілі Mitsubishi знаходилися троє молодих людей у стані алкогольного сп’яніння. У водія тест на рівень алкоголю показав 2,09 проміле.