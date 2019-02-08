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    У пожежі на футбольній базі в Ріо-де-Жанейро загинули 10 людей

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    Пожежа сталася в центрі футбольного клубу, який відкрили після реконструкції два місяці тому - У пожежі на футбольній базі в Ріо-де-Жанейро загинули 10 людей
    Пожежа сталася в центрі футбольного клубу, який відкрили після реконструкції два місяці тому

    За даними місцевих ЗМІ, загинули юні спортсмени

    У бразильському Ріо-де-Жанейро внаслідок пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу «Фламенго» загинуло щонайменше 10 людей, ще троє постраждали.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що пожежа сталася в центрі футбольного клубу, який відкрили після реконструкції два місяці тому.

    За даними місцевих ЗМІ, загинули юні спортсмени. Вогонь спалахнув у приміщенні, в якому спали вихованці футбольної академії «Фламенго».

    Нагадаємо, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа 5 лютого виникла масштабна пожежа. Загинули 10 людей, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників.

    Прокурор Парижа повідомив, що в якості основної розглядається кримінальна версія загоряння. За його словами, одна жінка затримана, вона жила в будинку, в якому сталася пожежа.

    Джерело: 112 Україна

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