У пожежі на футбольній базі в Ріо-де-Жанейро загинули 10 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася в центрі футбольного клубу, який відкрили після реконструкції два місяці тому

За даними місцевих ЗМІ, загинули юні спортсмени

У бразильському Ріо-де-Жанейро внаслідок пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу «Фламенго» загинуло щонайменше 10 людей, ще троє постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пожежа сталася в центрі футбольного клубу, який відкрили після реконструкції два місяці тому.

За даними місцевих ЗМІ, загинули юні спортсмени. Вогонь спалахнув у приміщенні, в якому спали вихованці футбольної академії «Фламенго».

Нагадаємо, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа 5 лютого виникла масштабна пожежа. Загинули 10 людей, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників.

Прокурор Парижа повідомив, що в якості основної розглядається кримінальна версія загоряння. За його словами, одна жінка затримана, вона жила в будинку, в якому сталася пожежа.

Джерело: 112 Україна