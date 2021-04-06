  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У прокуратурі пояснили, чому судна продовжують ходити до берегів окупованого Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У прокуратурі АРК пояснили, чому судна продовжують ходити до берегів окупованого Криму - У прокуратурі пояснили, чому судна продовжують ходити до берегів окупованого Криму
    У прокуратурі АРК пояснили, чому судна продовжують ходити до берегів окупованого Криму

    Від 2014 року прокуратура АРК зафіксувала близько 600 суден-порушників, які незаконно заходили в кримські порти

    Більшість суден-порушників продовжують ходити до берегів окупованого півострова всупереч санкціям, тому що «гірше, ніж є, їм зробити дуже складно».

    Про це заявив в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії начальник відділу прокуратури АР Крим Єгор Ребров.

    «Міжнародна співпраця стосовно суден-порушників досить обмежена. Більшість із них – це державні сирійські судна, і вони вже під санкціями США і ЄС. Гірше, ніж є, їм зробити дуже складно. Тому вони й ходять тільки в тих місцях, де їх складно зловити», – розповів Ребров.

    За його словами, з 2014 року через російську окупацію Криму порти півострова офіційно закриті. Але вони все одно працюють, і в прокуратурі АРК мають намір карати порушників українського кордону.

    «Ми ввели систему заочного арешту таких суден, із перспективою їх затримання в морі шляхом міжнародного співробітництва. Ці дверцята ми закриємо», – додав Ребров.

    Нагадаємо: від 2014 року прокуратура АРК зафіксувала близько 600 суден-порушників, які незаконно заходили в кримські порти, 50 із них вже заочно заарештовані, хнім капітанам загрожує до восьми років в’язниці.

    Теги: ЄС Крим прокуратура США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies