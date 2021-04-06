У Британії можуть заборонити вакцину AstraZeneca для молодих

Зараз у Британії вирішують питання про те, аби не вакцинувати вакциною Oxford–AstraZeneca людей до 30 років

У Великобританії заговорили про обмеження використання вакцини AstraZeneca для молодих людей. Такий варіант розвитку подій розглядає Британський регулятор охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

Така заборона можлива через рідкісні випадки тромбозу у людей. Тому зараз вирішують питання про те, аби не вакцинувати вакциною Oxford–AstraZeneca людей до 30 років.

«З'являється все більше аргументів на користь того, аби пропонувати молодим людям – принаймні молодше 30 років – іншу вакцину», – йдеться в повідомленні.

Правда, уточнюється, що остаточно таке рішення ще не було прийнято. Раніше у Великобританії заявляли, що переваги вакцини в запобіганні Covid-19 набагато переважують будь–який можливий ризик утворення тромбів.

Нагадаємо, Нідерланди припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні прояви препарату. Заборона діятиме до 7 квітня.

Також Канада припинила використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Рішення стосується людей віком до 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей у віці до 60 років.

1 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Також німецькі експерти стверджують, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Раніше минулого тижня головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca.

Зазначимо, регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.