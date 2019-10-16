Вибухи на військових складах: у Раді ініціювали створення тимчасової слідчої комісії



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Ілюстративне фото: Reuters

Ініціатором створення тимчасової слідчої комісії став Давид Арахамія

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сьогодні ініціював у парламенті створення тимчасової слідчої комісії щодо пожеж на військових складах. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.

«Я зараз ініціював створення тимчасової слідчої комісії в парламенті щодо пожеж на військових складах. Там теж дуже багато питань, які якось затихли. Ви розумієте взагалі як оцінити ту шкоду, яку задіяно державі по цих складах, навіть не можна її оцінити у грошах. І я навіть почув, не перевіряв цей факт, що людина, яка відповідала за перший склад і за декілька інших, вона фактично буле не звільнена, а підвищена у свій посаді», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у місті Сватовому Луганської області загорілися склади з боєприпасами. У результаті вибухів боєприпасів загинуло 4 людини: 3 військовослужбовці та 1 цивільна. 20 осіб отримали поранення: 13 військових, 1 співробітник ДСНС та 6 цивільних.

23 березня 2017 року на складі боєприпасів у місті Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Боєприпаси від вогню детонували кілька днів. Пошкоджені будинки, постраждалі та сума збитків, яка перевищила 200 млн грн.

26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб.

3 травня 2018 року у місті Балаклія Харківської області, на технічній території військової частини «65 арсенал» Міністерства оборони України, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.

У ніч проти 9 жовтня 2018 року в районі селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області стався вибух на технічній території. Спалахнула пожежа. Охоплена полум'ям технічна територія 6-го арсеналу становила 402 га, загальна площа об'єкту - 682,6 га.