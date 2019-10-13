Глава фракції «Слуга народу» пояснив комунікаційний провал з суспільством



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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Комунікація з суспільством через соцмережі працює з меншою ефективністю – Арахамія

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив комунікаційний провал з суспільством.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua, відповідаючи на питання журналістів.

«Під час передвиборної кампанії у нас була одностороння комунікація через соцмережі, зворотну реакцію ми отримували надмірно політично заангажованою. На час виборів я навіть пішов з Facebook: все було настільки політизоване, що насилу розрізняв, де біле, а де чорне, сам практично зовсім писати перестав», – заявив Арахамія.

Він визнав, що комунікація з суспільством через соцмережі працює зі значно меншою ефективністю.

«Працює (комунікація з суспільством через соцмережі – ред.) вже зі значно меншою ефективністю. Одна справа – комунікувати через якісь меседжі, інше – конкретика (в даному випадку – проблемні питання). Якщо меседжі хочеться почути з одного джерела, то конкретику – від різних спікерів, які представляють баланс думок. Тільки через офіційний канал цього зробити неможливо. Я зараз говорю про запити свідомої частини суспільства, яка володіє критичним мисленням», – каже глава фракції.

Нагадаємо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати ще не починали розробку законопроекту про особливий статус Донбасу, на даний момент відсутній навіть чорновий варіант документа.

Як повідомлялося, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.