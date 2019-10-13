Арахамія поскаржився на відсутність грошей для відбудови Донбасу



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Арахамія вважає, що питання фінансування відновлення Донбасу правильне, але передчасне Фото Радіо Свобода

Гроші на реінтеграцію Донбасу доведеться десь шукати – Арахамія

Необхідна на відновлення Донбасу сума може перевищувати 50 мільярдів доларів. Таких грошей країна не має, однак про це поки говорити зарано.

Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua,

Арахамія зазначив, що «пов’язаних з реінтеграцією Донбасу витрат – мама не горюй».

У американського уряду була нездійснена ініціатива щодо реінтеграції Палестини з фондом в 50 млрд доларів на три роки. Я думаю, що у нас суми можуть бути вищими, – сказав він.

Водночас Арахамія зазначив, що питання про фінансування – «правильне, але передчасне». Так, шукати джерела фінансування потрібно буде після повернення контролю над територіями.

«Навіть якщо станеться Нормандія, нам в один день не скажуть: «Все, забирайте Донбас». Переговорний процес буде довгим. Ми ж розуміємо, що в нас грошей на відбудову Донбасу немає», – заявив політик.

Лідер фракції «Слуга народу» додав, що гроші «десь доведеться брати». Коли з’являться передумови для поліпшення ситуації, до розв’язання питання залучать групу експертів.

Ви зараз можете провести політичні переговори з партнерами про фінансування Донбасу, якщо на столі немає реалістичного плану? Неможливо, – наголосив Арахамія.

Як повідомлялося, лідер «Слуг народу» висунув гучне звинувачення щодо воїнів АТО.

Нагадаємо, Давид Арахамія пояснив комунікаційний провал з суспільством.