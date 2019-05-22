У Раді нарешті зареєстровано законопроект про зміну виборчої системи (оновлено)



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На сайті парламенту з’явився ініційований президентом законопроект про зміни до виборчої системи

На сайті Верховної Ради нарешті з’явився законопроект про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України (№10319). Ініціатор – президент Володимир Зеленський.

Текст законопроекту та пояснювальна записка теж з'явилися.

Як повідомлялось, вчора президент Володимир Зеленський звернувся із листом до Парубія із проханням про позачергове засідання із метою розгляду саме цієї законодавчої ініціативи глави держави: зміни до закону про вибори народних депутатів.

Станом на 12:08, коли спікер парламенту Андрій Парубій відкрив засідання Ради, законопроект зареєстровано не було.

Парубій уточнив, що «законопроект (про зміну виборчого законодавства) був поданий об 11.45, але він був поданий з грубими порушеннями Конституції: в одному законі йшлося і про закупівлі, і про зміни до виборчого законодавства. Ми зараз усім апаратом ВР допомагаємо представнику президента привести його законопроект у відповідність до регламенту. Думаю, за півгодини він буде зареєстрований».

За інформацією «Главкома», одним із представників президента, який був присутній у Раді, є заступник глави АП Руслан Рябошапка.