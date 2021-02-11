«Слуга народу» закликав країну готуватись до помсти за відключення «фактично російських ЗМІ»

Нардеп Потураєв: Ми припинили мовлення фактично російських засобів масової інформації

Через застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne Російська Федерація намагатиметься нам помститися. Ми припинили мовлення фактично російських засобів масової інформації, в інтерв’ю Главкому розповів голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.

Потураєв зазначив, що на заблокованих каналах більше ніж 60% сюжетів, коментарів, трактувань були абсолютною калькою з російських федеральних каналів або проросійських ЗМІ. Про це свідчать усі аналітичні звіти, які щомісячно роблять незалежні аналітичні центри.

«Тому помста з боку Росії може бути. І, найімовірніше, буде. Контратаки можуть відбуватись у кіберпросторі, в інформаційному просторі, у міжнародних спільнотах. Зокрема, треба очікувати спроби дестабілізувати ситуацію в східних регіонах, насамперед прифронтових районах. А якщо ми, перебуваючи в стані війни, кажемо, що такі атаки найімовірніше відбудуться, то маємо до них бути готовими на 100 %», – сказав він.

Потураев підкреслив, що попри ймовірну помсту РФ відключення каналів було необхідним, адже «112 Україна», Zik та NewsOne абсолютно свідомо розколювали українське суспільство, маніпулювали громадською думкою та суспільною свідомістю. Також вони дезорієнтували громадян щодо подій, які відбуваються на фронті, та українських ініціатив мирного урегулювання війни з Росією.

«Це все, дійсно, підривало національну безпеку і шкодило українським національним і державним інтересам», – зазначив він.

Також народний депутат додав, що його здивувала реакція ОПЗЖ на запровадження санкцій. «Із неї було чітко помітно, що у власників цих каналів (як формальних, так і фактичних) та в тієї політичної сили, що була колективним бенефіціаром цих каналів, було відчуття повної безкарності. Вони були впевнені, що можуть робити все, що заманеться, і нічого їм за це не буде. Тому, я так розумію, вони були збентежені цим рішенням», – сказав Потураєв.

Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Козака були введені, щоби зберегти Україну.