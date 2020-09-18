У Раді представили проєкт Держбюджету-2021: основні показники



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Згідно з проєктом, дефіцит бюджету складає 270 млрд грн

Кабінет міністрів України представив у Верховній Раді проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

У Міністерстві фінансів наполягають, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний. Про це повідомляє РБК-Україна.

Основні показники проєкту Держбюджету-2021

Зростання доходів очікується на рівні 9,4%. Доходи складуть 1,071 трлн грн, витрати 1,350 трлн грн. Дефіцит складає 270 млрд грн.

Рівень дефіциту в порівнянні з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%.

Згідно з проєктом, мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6 тис. гривень і з 1 липня до 6,5 тис. гривень.

У проєкті бюджету закладене зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2,67 тис. гривень, а з 1 липня 2021 року до 2,893 тис. гривень.

Передбачено і зростання середньої зарплати до 13,632 тис. гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція у 2021 році прискориться до 7,3%.

Рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 грн/$.

Видатки на соціальний захист населення складуть 324 млрд гривень - це на 7,5 млрд гривень більше, ніж у 2020 році. З цієї суми витрати для Пенсійного фонду складуть 204 млрд гривень.

У проєкті передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1,769 тис. грн до 1,934 тис. грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1,854 тис. грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1,934 тис. грн.

Витрати на Міністерство оборони в 2021 році складуть 116,094 млрд гривень. Це на 0,1% менше, ніж в поточному році (116,217 млрд гривень).

На обслуговування діяльності президента і Офісу президента в 2021 році заплановані видатки на рівні 1,266 млрд грн. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909,058 млн гривень).

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної Ради в 2021 році складуть 2,282 млрд гривень. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2,038 млрд гривень). Витрати на Секретаріат Кабінету міністрів становитимуть 1,092 млрд гривень. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 млн грн).

Кабмін заклав на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).

Як відомо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

Як повідомлялося, проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає надходження 6 млрд грн від приватизації.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що прийняття держбюджету на 2021 рік буде непростим.