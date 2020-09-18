Разумков прогнозує непростий процес схвалення держбюджету



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Спікер відмітив, що подальше опрацювання документу полегшилося, якби уряд обговорював напрямки та пріоритети бюджету на наступний рік

Сьогодні у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що прийняття держбюджету на 2021 рік буде непростим.

Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«Якби первинний документ (проєкт бюджету, - ред.) був обговорений з депутатами, це було б простіше. Це (розгляд бюджету, - ред.) буде непростий процес», – заявив Разумков.

Спікер відмітив, що подальше опрацювання документу полегшилося, якби уряд обговорював напрямки та пріоритети бюджету на наступний рік.

«Станом на сьогодні маємо – 1 трильйон 350 мільярдів видатків, 1 трильйон 71 мільярд гривень надходжень. Будемо дивитися, якими пропозиціями його збалансують народні депутати», – додав Разумков.

Нагадаємо, у «Слузі народу» сподіваються, що в Раді не буде «бюджетної ночі».

Як відомо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

Джерело: РБК-Україна