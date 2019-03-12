У Раді розглянули 50 із двох тисяч поправок до мовного закону



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів

Законопроект про мови передбачає використання української мови на телеканалах - не менше 90%

Народні депутати розглянули понад 50 із понад двох тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної.

Проект закону 2679-д про забезпечення функціонування української мови як державної направлений на: захист державного статусу української мови як мови громадянства України; утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні; функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки; застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій; розвитку української мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення національної самосвідомості українців та збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті української нації.

Крім того, документ урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя.

Дія цього закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами. Він регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, застосування української мови у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання державної і комунальної форм власності, застосування української мови в публічних сферах.

Законопроект про мови передбачає використання української мови на телеканалах - не менше 90%, в пунктах розповсюдження - не менше 50% журналів і газет, не менше 50% книжок українською мовою в книгарнях, а також україномовну освіту.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад двох тисяч правок. Проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Верховну Раду України перенести прийняття законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на післявиборчий період. Вона заявила, що обговорення таких питань під час виборчої кампанії не приводить до збалансованих рішень.

Джерело: УНН