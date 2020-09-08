У Раді розповіли, як шукатимуть заміну Холодницькому



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Колишній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Депутати обіцяють повернутися до створення комісії, яка обиратиме нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, коли Верховна Рада повернеться до питання обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це політик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Зазначимо, що парламент вже встиг провалити обрання комісії з відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на заміну Назару Холодницькому (колишній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – «Главком»). За словами Євгенії Крвчук, західні партнери були проти створення комісії щодо відбору голови САП в тому складі, який пропонувався парламентом, і це вплинуло на думку депутатів.

«Заява послів дійсно вплинула. Але якби це питання було прокомуніковано на фракції, то, можливо, ці п’ять голосів (яких не вистачило – ред.) і були б. Коли ж виходять на трибуну різні депутати з різних фракцій і спекулюють, що всі, хто за це проголосує, стануть зрадниками, чисто психологічно це спрацьовує. Але до цього питання повернуться наступного пленарного тижня (з 15 вересня – «Главком») і очевидно, що буде запропонований інший склад комісії», – зазначила політик.

Нагадаємо, що Холодницький оголосив про відставку з посади керівника Антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.