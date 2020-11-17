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    Політика

    На Миколаївщині «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ провели більше всіх депутатів до місцевих рад

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    На Миколаївщині «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ провели більше всіх депутатів до місцевих рад

    «Наш край» проходить до місцевих рад усіх областей України, де проводилися вибори

    За результатами виборів у Миколаївській області сформувалася трійка лідерів-партій отримали найбільшу кількість місць у місцевих радах. Серед лідерів: «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ. Про це написав експерт Дмитро Корнійчук.

    «Чудові результати виборів у Миколаївській області. Трійка лідерів виглядає наступним чином: «Слуга народу», «Наш край» і ОТПЗЖ. Таким чином, «Наш край» обійшов ОПЗЖ, ЄС, «Батьківщину» і «За майбутнє», – зазначає Корнійчук.

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    На Миколаївщині «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ провели більше всіх депутатів до місцевих рад
    На Миколаївщині «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ провели більше всіх депутатів до місцевих рад

    За даними ЦВК, рейтинг політичних сил, які брали участь у місцевих виборах до рад усіх рівнів у Миколаївській області, виглядає так:

    • «Слуга народу» – 321 депутат (21,12%)
    • «Наш край» – 239 депутатів (15,72%)
    • ОПЗЖ – 228 депутатів (15,0%)
    • ЄС – 122 депутата (8,03%)
    • «Батьківщина» – 93 депутати (6,12%)
    • «За майбутнє» – 87 депутатів (5,72%)

    Як повідомлялося раніше, партія «Наш край» проходить до місцевих рад усіх областей України, де проводилися вибори.

    Теги: ЦВК Батьківщина вибори Миколаївщина Наш край За майбутнє
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