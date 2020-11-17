На Миколаївщині «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ провели більше всіх депутатів до місцевих рад

«Наш край» проходить до місцевих рад усіх областей України, де проводилися вибори

За результатами виборів у Миколаївській області сформувалася трійка лідерів-партій отримали найбільшу кількість місць у місцевих радах. Серед лідерів: «Слуга народу», «Наш край» і ОПЗЖ. Про це написав експерт Дмитро Корнійчук.

«Чудові результати виборів у Миколаївській області. Трійка лідерів виглядає наступним чином: «Слуга народу», «Наш край» і ОТПЗЖ. Таким чином, «Наш край» обійшов ОПЗЖ, ЄС, «Батьківщину» і «За майбутнє», – зазначає Корнійчук.

За даними ЦВК, рейтинг політичних сил, які брали участь у місцевих виборах до рад усіх рівнів у Миколаївській області, виглядає так:

«Слуга народу» – 321 депутат (21,12%)

«Наш край» – 239 депутатів (15,72%)

ОПЗЖ – 228 депутатів (15,0%)

ЄС – 122 депутата (8,03%)

«Батьківщина» – 93 депутати (6,12%)

«За майбутнє» – 87 депутатів (5,72%)

Як повідомлялося раніше, партія «Наш край» проходить до місцевих рад усіх областей України, де проводилися вибори.