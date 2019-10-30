Рада ратифікувала угоду з Малайзією про уникнення подвійного оподаткування



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За проєкт закону №0002 проголосували 333 народних депутата

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні 30 жовтня ратифікувала угоду з Малайзією про уникнення подвійного оподаткування.

За проєкт закону №0002 проголосували 333 народних депутата.

Необхідність укладення угоди і протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України і Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції:

• у державі, в якій одержувач доходу є резидентом;

• у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

«Угода та протокол до неї сприятимуть, по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту .

Суб’єктами виконання угоди і протоколу до неї є Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України.

Як повідомлялось, Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №0003 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи».

Крім того, 29 жовтня Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).