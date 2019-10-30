Парламент ліквідував подвійне оподаткування з Великою Британією



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Відповідне рішення підтримали 323 народних депутата

Верховна Рада ратифікувала угоду з Великою Британією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Відповідне рішення підтримали 323 народних депутата.

Проєкт закону №0006 про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року, необхідний, оскільки в процесі переговорів з Британською Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.

Від ухвалення цього акта залежить набрання чинності Протоколом між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, укладеної у Лондоні 10 лютого 1993 року.

Відповідно до цього Протоколу будуть внесені зміни до Конвенції між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.

Як повідомлялось, Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №0003 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи».

Також Рада на сьогоднішньому засіданні 30 жовтня ратифікувала угоду з Малайзією про уникнення подвійного оподаткування.

Крім того, 29 жовтня Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).