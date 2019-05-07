Коли має пройти церемонія інавгурації новообраного президента

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Економічний мотиватор млявого бажання призначити якнайшвидшу інавгурацію: фінансовий розрахунок і нічого більше

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1. Ежегодно коррупционные каналы в Украине наполняются – как минимум - 10 млрд долларов. Это деньги, которые «кормят» (или для политкорректности – дополнительно кормят) всех тех, кто «находится у корыта». Те, кто поближе - получают побольше, те, кто подальше – поменьше. Но так или иначе получают многие.

2. Еще не известна судьба этого самого «корыта» при новом президенте. Но, вполне обосновано, у «кормящихся» из него возникают серьезные переживания, что их «продпаек» в будущем будет в зоне высокого риска. Это «усложнение» может быть следствием карт-бланша, который получат антикоррупционные институции уже буквально завтра.

3. Логика «питающихся» из корыта проста – надо продлить этот «банкет» по максимуму. Здесь важен не просто каждый день, а и каждый час. По сегодняшнему курсу гривны к доллару каждый день у корыта означает возможность «наесться» как минимум на 700 миллионов гривен! Да что день! Час «столования» с учетом 8-часового рабочего дня стоит 90 миллионов!

4. Поэтому каждый день отсрочки в инаугурации означает вполне осязаемые суммы, терять которые никто особенно не хочет. Ну представьте: сдвинули церемонию на неделю – «сожрали» на 5 миллиардов гривен.

5. Открывая календарь на май и июнь - я вообще не вижу никакого подходящего дня. Следующие воскресенья после изначально предложенного 19 мая – это День химика (после взаимных обвинений во время президентской гонки вряд ли этот день понравится). 2 июня – День работника водного хозяйства и местной промышленности тоже не хорошо. 9 июня -День друзей и работника легкой промышленности. И так продолжается вплоть до 18 августа - единственное окно, которое нам дает официальный украинский календарь «Визначних дат та державних свят». По какой-то странной причине в этот день нет никакого праздника. Но уже 25 августа снова пошло и поехало – День шахтера.

Потом все занято до 24 ноября. Там снова окно. И если вдруг звезды как-то не так будут расположены, то придётся рассматривать уже календарь на 2020 год. …А в это время кто-то, радостно похрюкивая будет блаженно есть из того самого корыта, которое и является основной точкой в данной логической цепочке.

С праздниками, дамы и господа!

Джерело: блог Олега Устенка

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