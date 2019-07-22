Мер Дніпра Філатов просить Зеленського не зупинятись і оголосити ще одні вибори



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Борис Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори

Голова Дніпра Борис Філатов підписав перед журналістами звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить провести дострокові вибори місцевого самоврядування.

«Дострокові місцеві вибори треба оголошувати не затягуючи, і вони повинні показати, хто в дійсності користується підтримкою населення, а хто прийшов у владу для того, щоб вирішувати особисті фінансові проблеми», - зачитав звернення Філатов.

Причиною дострокових виборів він назвав те, що країна вимагає повного перезавантаження влади на всіх рівнях.

«Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність і це можна зробити тільки єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему», - вважає мер Дніпра.

Він вважає, що ініціатива дострокових виборів повинна бути підтримана в тому числі лідерами місцевого самоврядування, мерами міст…

Окрім цього Філатов просить Зеленського якомога швидше вирішити реформу децентралізації. «Вона повинна стати не просто фінансовою, але і реальною. Для цього треба внести відповідні зміни в Конституцію, а крім цього прийняти Кодекс місцевого самоврядування», - зазначив міський голова.

Основні завдання цього кодексу:

передати екологічний контроль територіальним громадам,

місцевим громадам треба передати адміністрування місцевих податків,

створити поліцію муніципального порядку,

запровадити інститут мирових суддів, ліцензувати ігорний бізнес,

скоротити кількість депутатів в 2-3 рази.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський відвідав Дніпро. Під час поїздки Філатов пообіцяв йому відремонтувати міст до 14 вересня.

21 липня на брифінгу Володимир Зеленський натякнув, що дострокові місцеві вибори в Україні можливі.

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