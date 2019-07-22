Мер Дніпра Філатов просить Зеленського не зупинятись і оголосити ще одні вибори
Борис Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори
Голова Дніпра Борис Філатов підписав перед журналістами звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить провести дострокові вибори місцевого самоврядування.
«Дострокові місцеві вибори треба оголошувати не затягуючи, і вони повинні показати, хто в дійсності користується підтримкою населення, а хто прийшов у владу для того, щоб вирішувати особисті фінансові проблеми», - зачитав звернення Філатов.
Причиною дострокових виборів він назвав те, що країна вимагає повного перезавантаження влади на всіх рівнях.
«Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність і це можна зробити тільки єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему», - вважає мер Дніпра.
Він вважає, що ініціатива дострокових виборів повинна бути підтримана в тому числі лідерами місцевого самоврядування, мерами міст…
Окрім цього Філатов просить Зеленського якомога швидше вирішити реформу децентралізації. «Вона повинна стати не просто фінансовою, але і реальною. Для цього треба внести відповідні зміни в Конституцію, а крім цього прийняти Кодекс місцевого самоврядування», - зазначив міський голова.
Основні завдання цього кодексу:
- передати екологічний контроль територіальним громадам,
- місцевим громадам треба передати адміністрування місцевих податків,
- створити поліцію муніципального порядку,
- запровадити інститут мирових суддів, ліцензувати ігорний бізнес,
- скоротити кількість депутатів в 2-3 рази.
Нагадаємо, 12 липня Зеленський відвідав Дніпро. Під час поїздки Філатов пообіцяв йому відремонтувати міст до 14 вересня.
21 липня на брифінгу Володимир Зеленський натякнув, що дострокові місцеві вибори в Україні можливі.
Читайте також: Дострокові місцеві вибори. Незаконно, але реально?