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    Політика

    Мер Дніпра Філатов просить Зеленського не зупинятись і оголосити ще одні вибори

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    Мер Дніпра Філатов просить Зеленського не зупинятись і оголосити ще одні вибори

    Борис Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори

    Голова Дніпра Борис Філатов підписав перед журналістами звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить провести дострокові вибори місцевого самоврядування.

    «Дострокові місцеві вибори треба оголошувати не затягуючи, і вони повинні показати, хто в дійсності користується підтримкою населення, а хто прийшов у владу для того, щоб вирішувати особисті фінансові проблеми», - зачитав звернення Філатов.

    Причиною дострокових виборів він назвав те, що країна вимагає повного перезавантаження влади на всіх рівнях.

    «Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність і це можна зробити тільки єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему», - вважає мер Дніпра.

    Він вважає, що ініціатива дострокових виборів повинна бути підтримана в тому числі лідерами місцевого самоврядування, мерами міст…

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    Окрім цього Філатов просить Зеленського якомога швидше вирішити реформу децентралізації. «Вона повинна стати не просто фінансовою, але і реальною. Для цього треба внести відповідні зміни в Конституцію, а крім цього прийняти Кодекс місцевого самоврядування», - зазначив міський голова.

    Основні завдання цього кодексу:

    • передати екологічний контроль територіальним громадам,
    • місцевим громадам треба передати адміністрування місцевих податків,
    • створити поліцію муніципального порядку,
    • запровадити інститут мирових суддів, ліцензувати ігорний бізнес,
    • скоротити кількість депутатів в 2-3 рази.

    Нагадаємо, 12 липня Зеленський відвідав Дніпро. Під час поїздки Філатов пообіцяв йому відремонтувати міст до 14 вересня.

    21 липня на брифінгу Володимир Зеленський натякнув, що дострокові місцеві вибори в Україні можливі.

    Читайте також: Дострокові місцеві вибори. Незаконно, але реально?

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