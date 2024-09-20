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Росія направила «Шахед» у бік Хмельницької АЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія направила «Шахед» у бік Хмельницької АЕС
Хмельницька АЕС
фото: Міненерго

Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС

У ніч на 20 вересня країна-агресорка РФ атакувала Хмельниччину дронами. Ворожий безпілотник впритул наблизився до Хмельницької атомної електростанції. Влучання в об'єкт не допущено. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у своєму телеграм-каналі.

«Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до ХАЕС», – заявив глава регіону.

Він наголосив, що Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС, і сьогоднішній інцидент із «Шахедом» біля ХАЕС – чергове тому підтвердження.

«Дякую силам ППО за ефективну роботу!», – додав Тюрін.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли російський дрон наближається до Хмельницьокї АЕС. Перед сьогоднішнім інцидентом це сталося в ніч на 12 вересня. 

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав. На Рівненщині теж минулося без потерпілих і руйнувань.

Водночас у Львівській та Черкаській областях уламки збитих російських дронів спричинили пожежі. 

На Київщині сили ППО також збивали цілі противника. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само як і постраждалих. Утім, у двох районах області виникли пожежі.

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Теги: Хмельниччина війна Хмельницька АЕС безпілотник дрон

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