Румунія виявила уламки російського «Шахеда»

Міноборони Румунії вкотре засудило дії Росії

На території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, знову було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед». Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Як зазначила пресслужба оборонного відомства, військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

24 вересня фахівці обстежили територію довкола селища Плауру у жудці Тулча, звідки надійшли повідомлення про можливі уламки безпілотника. Їх вилучили та відправили на подальшу експертизу.

Міноборони зазначає, що початково знахідку вважають уламками іранського безпілотника «Шахед», який Росія використовує під назвою «Герань-2».

Міноборони Румунії вкотре засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголосило, що це суперечить нормам міжнародного права.

Нагадаємо, Україна попросила Румунію збивати російські безпілотники, які летять на її територію під час атак РФ.

Як повідомлялося, у румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни.

До слова, Румунія збирається прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на тривалу агресію Росії проти України. Таке рішення ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса