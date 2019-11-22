У роботі Telegram по всьому світу стався збій
У деяких користувачів Telegram не підключається взагалі, в інших - не надсилаються повідомлення
У роботі Telegram у п'ятницю, 22 листопада, по всьому світу стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Найбільші проблеми з доступом спостерігаються у користувачів з України, Білорусі та Росії.
Також спостерігається збій у США, Ірландії, Німеччині та Індії.
У деяких користувачів Telegram не підключається взагалі, в інших - не надсилаються повідомлення.
З якої причини стався збій, наразі невідомо.