У роботі Telegram по всьому світу стався збій



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У деяких користувачів Telegram не підключається взагалі, в інших - не надсилаються повідомлення

У роботі Telegram у п'ятницю, 22 листопада, по всьому світу стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Найбільші проблеми з доступом спостерігаються у користувачів з України, Білорусі та Росії.

Також спостерігається збій у США, Ірландії, Німеччині та Індії.

У деяких користувачів Telegram не підключається взагалі, в інших - не надсилаються повідомлення.

З якої причини стався збій, наразі невідомо.