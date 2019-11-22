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    У роботі Telegram по всьому світу стався збій

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    У роботі Telegram по всьому світу стався збій

    У деяких користувачів Telegram не підключається взагалі, в інших - не надсилаються повідомлення

    У роботі Telegram у п'ятницю, 22 листопада, по всьому світу стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

    Найбільші проблеми з доступом спостерігаються у користувачів з України, Білорусі та Росії.

    Також спостерігається збій у США, Ірландії, Німеччині та Індії.

    У деяких користувачів Telegram не підключається взагалі, в інших - не надсилаються повідомлення.

    З якої причини стався збій, наразі невідомо.

    США інтернет Telegram
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