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    У світі

    Telegram приховає номери користувачів

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    Telegram приховає номери користувачів

    Рішення випустити таке оновлення пов’язано з протестами в Гонконзі

    Найближчим часом Telegram випустить оновлення, завдяки якому користувачі зможуть приховувати свої телефонні номери від усіх.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

    Зараз в месенджері можна прибрати відображення номера, але якщо контакт збережений в списку номерів, то налаштування приватності діяти не будуть.

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    За даними співрозмовників агентства, рішення випустити таке оновлення пов’язано з протестами в Гонконзі.

    Нові настройки конфіденційності в Telegram дозволять учасникам мітингу приховувати свої особисті дані від місцевих органів влади. Однак одне з джерел припустило, що влада могла заздалегідь зберегти собі базу контактів, причетних до акцій. У цьому випадку нова функція Telegram не захистить учасників протестів.

    Нагадаємо, масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

    25 серпня, у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

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