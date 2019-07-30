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    У родичів голови Держрезерву знайшовся міні-готель і подарована квартира на Печерську, - ЗМІ

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    У родичів голови Держрезерву знайшовся міні-готель і подарована квартира на Печерську, - ЗМІ
    Фото: bihus.info

    Рахункова палата звинуватила голову Держрезерву Вадима Мосійчука у неефективному використанні 1,7 млрд грн і нанесенні збитків у розмірі 318 млн грн

    Рахункова палата звинуватила голову Держрезерву Вадима Мосійчука у неефективному використанні 1,7 млрд грн. і нанесенні збитків у розмірі 318 млн грн. У свою чергу, журналісти Bihus.Info з’ясували, що за час перебування Мосійчука на посаді його дружина відкрила міні-готель, а його матері подарували квартиру в елітній новобудові на Печерську вартістю кілька мільйонів гривень. Про це йдеться у розслідуванні Олександра Курбатова для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).

    У 2019 році мати Вадима Мосійчука стала власницею квартири на 183 квадрати у новобудові на Печерську, по вул. Діловій. Будинок бізнес-класу, зведений у 2012 р. Аналогічні квартири у ньому продаються за ціною від 7 до 9 млн грн. Як свідчить витяг з реєстру нерухомості, цю квартиру мати Мосійчука отримала у подарунок.

    Попередня власниця квартири, мешканка Житомирської області, відмовилась коментувати щедрий подарунок сторонній людині.

    Сам Голова Держрезерву Мосійчук каже, що для нього інформація про появу в матері подарунка у вигляді елітної квартири в Києві – це новина. Він навіть попросив адресу і номер квартири, але за кілька тижнів не надав жодних додаткових пояснень про походження коштовного подарунку.

    Це не єдина квартира найближчих родичів, про яку Вадим Мосійчук нічого не знає. У 2016-му у його тещі з’явилася двокімнатна квартира поряд із Адміністрацією Президента України. Подібні квартири у цьому будинку продають від 4 млн грн.

    У свою чергу Вадим Мосійчук повідомив журналістам, що заробив мільйони до держслужби: «В 29 років я вже був гривневим мільйонером. У 35 років я вже заробив перший мільйон доларів. Ви ж про це не знаєте».

    От тільки жодних згадок про мільйон доларів Мосійчука, зароблений до призначення на впливову посаду голови Держрезерву, нема у його деклараціях. За підсумками 2015-го, року призначення Мосійчука на посаду, чиновник з дружиною задекларували загалом $250 тис. заощаджень.

    У 2017 році дружина чиновника придбала новий Мерседес GLE за два мільйони гривень і понад гектар землі під Києвом, начебто, за 300 тис. грн. Невдовзі на цій землі почали зводити котеджі і будувати сонячні електростанції.

    На початку 2019-го там відкрився міні-готель зеленого туризму. Голова держрезерву визнає, що цим бізнесом займається його дружина, але переконує, що ніякого готелю немає – здається лише один котедж, а інший будинок – це сауна. 

    На офіційній сторінці готелю зазначено інше. Котеджі тут згадуються у множині. Адміністрація розповіла журналістам: там вже працюють два котеджі по 92 квадрати. Ще два котеджі і басейн - мають відкритися найближчим часом.

    Усі чотири будинки добре видно з повітря. На території помітний фундамент для п’ятого котеджу. На дахах будинків, а також на землі поруч будуються сонячні панелі.

    За законом котеджі мають декларуватися ще на стадії незавершеного будівництва. Як і позики на них. Але голова Держрезерву каже, що не збирається декларувати ці будівлі.

    «Я особисто нічого не планую будувати і декларувати. Тому що всім цим займається дружина із своїми бізнес-партнерами, з банківськими структурами, з якими вона веде перемовини», - каже Вадим Мосійчук, голова Державного агентства резерву України.  

    За підсумками 2018-го Мосійчук задекларував лише один котедж дружини, і про той згадав не з першого разу - вже у виправленій декларації. Про кредити на цей бізнес в деклараціях посадовця взагалі не йдеться.

    Нагадаємо,  що Вадим Мосійчук призначений на посаду голови Держрезерву влітку 2015-го за ініціативи тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса саме з метою прибрати корупцію з цих закупівель.

    У 2018 році правоохоронці штурмували квартиру Мосійчука і зрізали броньовані двері,  щоб провести обшук. Через рішення витратити кілька мільйонів гривень на те, щоб покатати зерно з однієї області в іншу.

    У 2019 році Рахункова палата оприлюднила звіт перевірки діяльності Держрезерву, де знайшла значні порушення і нанесення збитків бюджету України на сотні мільйонів гривень. 

    «1,7 млрд витрачено - більшість цього призведе  до збитків бюджету. Ми не визначали всю цю суму на збитки. На збитки визначали лише 318 млн. грн», - заявила Ірина Іванова, член Рахункової палати України.

    Після оприлюднення звіту Рахункової Палати  Кабмін відсторонив Голову Держрезерву на час дисциплінарного провадження.

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