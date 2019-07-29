Кабмін звільнив арештованого заступника голови Державного архіву



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Ігор Бондарчук

Бондарчука звільнено з посади заступника голови Державної архівної служби з 16 серпня за власним бажанням

Кабінет міністрів звільнив заступника голови Державної архівної служби Ігоря Бондарчука, який за рішенням суду перебуває під нічним домашнім арештом із носінням електронного браслета. Про це сказано в розпорядженні уряду №561 від 24 липня.

Згідно з документом, Бондарчука звільнено з посади заступника голови Державної архівної служби з 16 серпня за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря за сприяння в працевлаштуванні людини в Фонді державного майна України.

Солом'янський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета і зобов'язав здати паспорт для виїзду за кордон.