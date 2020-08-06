  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Китаї зафіксували смерть від чуми

    • Розсилка
    <p>Влада &laquo;закрила&raquo; район, де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи</p> - У Китаї зафіксували смерть від чуми

    Влада «закрила» район, де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи

    Наразі 35 людей знаходяться у карантині, їхні тести на чуму виявилися негативними

    У північному китайському місті Баотоу, що у провінції Внутрішня Монголія, зареєстрували смерть місцевого чоловіка від кишкової форми чуми.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    У місцевому Комітеті охорони здоров’я заявили, що чоловік помер ще у неділю після відриву тромбу від стінки судини.

    Наразі 35 людей знаходяться у карантині, їхні тести на чуму виявилися негативними.

    Зазначається, що влада «закрила» район, де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи.

    Раніше повідомлялося, що у Монголії спалах бубонної чуми. В одному з регіонів ввели безстроковий карантин.

    Нагадаємо, 8 липня у пастуха з китайського регіону Внутрішня Монголія підтвердили бубонну чуму. Раніше хворобу виявили у двох людей із Монголії. Утім Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що ситуація під контролем, і про епідемію бубонної чуми не йдеться.

    Читайте також:
    смерть чоловік влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ