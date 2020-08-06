У Китаї зафіксували смерть від чуми



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Влада «закрила» район, де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи

Наразі 35 людей знаходяться у карантині, їхні тести на чуму виявилися негативними

У північному китайському місті Баотоу, що у провінції Внутрішня Монголія, зареєстрували смерть місцевого чоловіка від кишкової форми чуми.

Про це повідомляє Daily Mail.

У місцевому Комітеті охорони здоров’я заявили, що чоловік помер ще у неділю після відриву тромбу від стінки судини.

Наразі 35 людей знаходяться у карантині, їхні тести на чуму виявилися негативними.

Зазначається, що влада «закрила» район, де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи.

Раніше повідомлялося, що у Монголії спалах бубонної чуми. В одному з регіонів ввели безстроковий карантин.

Нагадаємо, 8 липня у пастуха з китайського регіону Внутрішня Монголія підтвердили бубонну чуму. Раніше хворобу виявили у двох людей із Монголії. Утім Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що ситуація під контролем, і про епідемію бубонної чуми не йдеться.