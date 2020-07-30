Пішла з життя актриса серіалів «Кріпосна» та «У неділю вранці зілля копала»



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Актриса Оксана Вороніна померла на 53 році життя від тяжкої хвороби

Оксана Вороніна служила в столичному театрі російської драми

Сьогодні, 30 липня, стало відомо про смерть української акторки театру та кіно Оксани Вороніної.

Інформацію про її смерть повідомила пресслужба Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, де вона працювала.

«Сьогодні на 53 році життя зупинилося таке добре і вразливе серце актриси Оксани Вікторівни Вороніної. Вона була не просто уособленням краси, але і вміла її помічати і створювати. Королева і героїня на сцені, до останнього подиху героїчно трималася за життя», - йдеться у повідомленні.

У театрі російської драми імені Лесі Українки Оксана Вороніна пропрацювала майже 20 років.

«Важка хвороба не дозволила їй відсвяткувати сценічний ювілей. За ці роки вона зіграла в спектаклях: «У полоні пристрастей (Камінний господар)», «Дон Кіхот. 1938 рік», «Новорічні сюрпризи», «Ревізор», «Маскарад», «Дивна місіс Севідж» та інші», - розповіли у театрі.

Телеглядачам Вороніна запам'яталася роботами у таких серіалах, як «Кріпосна», «У неділю зранку зілля копала», «Поганий хороший коп», «Тільки не відпускай мене» та «Владика Андрій».



Оксана Вороніна у ролі мами Афанасія, серіал «Кріпосна» (2019)

Оксана Вікторівна Вороніна народилася 11 листопада 1967 у місті Путивль Сумської області.

З 1986 року навчалась у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у майстерні Ткаченко. Закінчила навчання у 1990 році.

У 1990—2000 роках Вороніна працювала у Белгородському державному академічному театрі імені М. С. Щепкіна.

З 2001 року і до сьогоднішнього дня працювала актрисою театру російської драми імені Лесі Українки.