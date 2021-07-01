У Росії дівчина зарізала підлітка на очах у друзів

Усі події зафіксувала встановлена поруч камера відеоспостереження

У російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-«метелика». Убивство сталося посеред дня 30 червня, в людному місці – поблизу будівлі драматичного театру. Про це повідомляє видання «Знак».

Зі слів очевидців, підліток гуляв з компанією друзів, коли до нього підійшла малознайома йому дівчина. Вона відвела хлопця вбік і між ними відбулася розмова на підвищених тонах, під час якої хлопець помітно нервував.

Словесний конфлікт закінчився тим, що дівчина вийняла ніж-«метелик» і нанесла ним удар у груди співрозмовникові. Усі події зафіксувала встановлена поруч камера відеоспостереження.

Судячи з кадрів, хлопець не одразу зрозумів, що сталося, повернувся до друзів і, задихаючись, попросив викликати йому швидку допомогу. Медикам не вдалося врятувати життя підлітка, якому лезо ножа влучило в серце.

В коментарі «Комсомольській правді» друзі убитого стверджували, що він навіть не знав дівчину, яка нанесла йому смертельний удар. За словами класного керівника в школі, де навчався юнак, він був безконфліктним та спокійним хлопцем.

Після вбивства, дівчина зникла з місця події, помивши ніж від крові просто у фонтані. Невдовзі її затримали правоохоронці. За даними слідства, неповнолітня характеризується негативно, раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та здійснювала різні протиправні дії. Тепер проти неї порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 105 РФ (вбивство).

Тим часом, в аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство.