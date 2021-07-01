  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Росії дівчина зарізала підлітка на очах у друзів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії дівчина зарізала підлітка на очах у друзів
    Фото: znak.com

    Усі події зафіксувала встановлена поруч камера відеоспостереження

    У російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-«метелика». Убивство сталося посеред дня 30 червня, в людному місці – поблизу будівлі драматичного театру. Про це повідомляє видання «Знак».

    Зі слів очевидців, підліток гуляв з компанією друзів, коли до нього підійшла малознайома йому дівчина. Вона відвела хлопця вбік і між ними відбулася розмова на підвищених тонах, під час якої хлопець помітно нервував.

    Словесний конфлікт закінчився тим, що дівчина вийняла ніж-«метелик» і нанесла ним удар у груди співрозмовникові. Усі події зафіксувала встановлена поруч камера відеоспостереження.

    Судячи з кадрів, хлопець не одразу зрозумів, що сталося, повернувся до друзів і, задихаючись, попросив викликати йому швидку допомогу. Медикам не вдалося врятувати життя підлітка, якому лезо ножа влучило в серце.

    В коментарі «Комсомольській правді» друзі убитого стверджували, що він навіть не знав дівчину, яка нанесла йому смертельний удар. За словами класного керівника в школі, де навчався юнак, він був безконфліктним та спокійним хлопцем.

    Після вбивства, дівчина зникла з місця події, помивши ніж від крові просто у фонтані. Невдовзі її затримали правоохоронці. За даними слідства, неповнолітня характеризується негативно, раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та здійснювала різні протиправні дії. Тепер проти неї порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 105 РФ (вбивство).

    Тим часом, в аеропорту Харкова затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство.

    Теги: Росія діти вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії дівчина зарізала підлітка на очах у друзів