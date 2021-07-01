Столичного стоматолога, підозрюваного у тяжких злочинах, судитиме суд присяжних

Стоматолог обвинувачується у вчиненні замахів на умисні вбивства, розбійному нападі, крадіжці, шахрайстві та інших злочинах

У Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно столичного лікаря-стоматолога, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень в період з травня 2019 року по вересень 2020 року на території Києва та Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході підготовчого засідання обвинувачений скористався своїм правом на суд присяжних, у зв’язку із чим колегія судів ухвалила та призначила судовий розгляд справи судом присяжних у відкритому судовому засіданні Голосіївського районного суду Києва.

Також за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, згідно з матеріалами слідства, 33-річний лікар, який займався стоматологічною практикою у Києві, обвинувачується у вчиненні замахів на умисні вбивства, розбійному нападі, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. грн, зберіганні психотропних речовин та погрозі насильством працівнику правоохоронного органу.

У разі доведення в суді вини обвинуваченого йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тисячі гривень.

Крім того, вказаний громадянин підозрюється у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою проживання потерпілої.

Також стоматолог у липні 2020 року на ґрунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі. Підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газобалонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля.