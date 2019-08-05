У Росії назвали основну причину пожеж у Сибіру



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Проведена авіарозвідка показала, що більша частина місць загоряння розташована поблизу доріг

Основною причиною пожеж у Сибіру є необережне поводження з вогнем - росЗМІ

У Росії вважають, що основною причиною пожеж у Сибіру є необережне поводження з вогнем. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що раніше названі причини - спекотна погода, відсутність опадів та сухі грози не могли впливати на виникнення пожеж у Сибіру.

«Проведена авіарозвідка показала, що більша частина місць загоряння розташована поблизу доріг. Це дає підставу припустити, що основною причиною виникнення природних пожеж стало необережне поводження людини з вогнем», - сказав представник МНС РФ.

За даними, які привели в МНС, площа активного горіння становить на даний момент близько 57 тис. гектарів, на гасінні цих вогнищ зосереджені основні сили пожежників.

«Ліквідовані всі природні пожежі на особливо охоронюваних територіях. Таким чином, загальна площа пожеж з 30 липня скоротилася на 25%», - сказали у відомстві.

Нагадаємо, станом на 5 серпня площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході скоротилася, зараз вона становить 2,4 млн га.

Як повідомлялося, через масштабні лісові пожежі у Сибіру, а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації.+