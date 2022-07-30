Зеленський назвав головне завдання кожного українця

Зеленський заявив, що на цьому етапі війни терор для Росії – основна зброя

Президент Володимир Зеленський заявив, що основне завдання кожного українця – робити все, щоб ізолювати державу-терориста. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський заявив, що на цьому етапі війни терор для Росії – основна зброя. Головне завдання кожного українця, кожного захисника свободи та людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста, наголосив президент.

«Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів», – заявив глава держави.

«Я вдячний усім, хто бореться за Україну! Вдячний усім, хто рятує наших людей від російського терору! Всіх переможемо! Слава Україні!», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».