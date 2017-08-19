У Росії почався збір підписів на підтримку Путіна

Путіну належить зібрати 300 тисяч підписів

У Росії 5 грудня почався збір підписів виборців на підтримку самовисування на президентські вибори чинного глави держави Володимира Путіна. Перші два пункти збору відкрилися в Хабаровську, повідомляє «Інтерфакс». Підписи почали збирати в торгових центрах «Південний парк» і «НК Сіті». Збір підписів триватиме в



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Президент РФ Володимир Путін

Путіну належить зібрати 300 тисяч підписів

У Росії 5 грудня почався збір підписів виборців на підтримку самовисування на президентські вибори чинного глави держави Володимира Путіна. Перші два пункти збору відкрилися в Хабаровську, повідомляє «Інтерфакс».

Підписи почали збирати в торгових центрах «Південний парк» і «НК Сіті». Збір підписів триватиме в суботу, 6 січня. Потім, після перерви на вихідні, підписи продовжать збирати аж до 31 січня.

Путіну належить зібрати 300 тисяч підписів. Про те, що він піде на вибори як самовисуванець, президент повідомив на прес-конференції 14 грудня. При цьому він зазначив, що буде розраховувати на підтримку партій і громадських організацій. Коментуючи свої цілі на посаді глави держави, Путін зазначив, що збирається піти на новий термін, щоб підвищити доходи росіян. На думку Путіна, влада і суспільство повинні зосередитися на розвитку інфраструктури, охорони здоров'я, освіти та інших сферах.

Самовисування Путіна 26 грудня підтримала ініціативна група з 668 виборців. Вона провела збори в павільйоні «Росія - моя історія» на ВДНГ. Головою групи була керівник освітнього центру «Сіріус» в Сочі Олена Шмельова. Путіна на заході не було.