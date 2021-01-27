У Росії поліція розігнала «масовий пікет сніговиків»

Фігури зі снігу активістка зліпила під вікнами свого будинку, а фото розмістила у соцмережі

Сніговики вийшли на пікет проти Путіна

В Архангельській області Росії активістку руху «Помор'я ‒ не смітник» Олену Калініну затримала поліція за «організацію масового пікету сніговиків». Про це повідомив у Twitter координатор штабу Олексія Навального в Архангельську Андрій Боровиков.

«Менти не знають що їм робити, дзвонять начальству щохвилини», ‒ додав він.

Елену Калинину задержали за организацию массового пикета снеговиков(!) Менты не знают что им делать, звонят начальству ежеминутно. pic.twitter.com/kCW4wHGGbM — Андрей Боровиков (@borovikov_andre) January 27, 2021

На оприлюднений у соцмережі фото ‒ стоять кілька сніговиків із плакатами, де написано «Геть царя», «Вова, між нами все скінчено», «Мир хатам ‒ війна палацам», «Це наша країна».

Фігури зі снігу активістка зліпила під вікнами свого будинку, а фото розмістила у соцмережі «ВКонтакте».

Поліція, яка приїхала до будинку активістки 27 січня, знищила сніговиків і плакати, а її саму відвезла до Ємецька у найближчий відділок для складання протоколу.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент, звернувши увагу на абсурдність дій російських правоохоронців.

Як зазначає місцеве видання «Теперішній час», схожий випадок був зафіксований і в Гомельській області Білорусі. Там на селянина склали протокол за сніговика з написом «Живе Білорусь». Правоохоронці розцінили це як несанкціонований пікет.

Зі свого боку, житель села порадив дільничному скласти протокол на сніговика, який, власне, і пікетував, але доводи чоловіка правоохоронця не переконали: на нього склали протокол за статтею 23.34 КоАП Білорусі («Порушення порядку організації або проведення масових заходів»).

Нагадаємо, у Росії люди вийшли на вулиці, протестуючи проти арешту опозиціонера Олексія Навального відразу ж після його повернення з Німеччини, де його лікували від отруєння «Новачком». У суботу, 23 січня, поліцейські затримали 3 068 осіб. Найбільша кількість затриманих ‒ у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.