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    Пішов з життя один з найстаріших у світі акторів

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    Американський актор Норман Ллойд помер у віці 106 років - Пішов з життя один з найстаріших у світі акторів
    Американський актор Норман Ллойд помер у віці 106 років

    Норман Ллойд до останнього брав участь у складах журі різноманітних конкурсів, у фестивалях і шоу

    На 107 році життя помер американський актор, продюсер і режисер Норман Ллойд, якого експерти вважали одним з найстаріших представників кіноіндустрії. Про це 11 травня повідомило видання Variety.

    Відзначається, що Ллойд помер напередодні вранці у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

    За словами продюсера Діна Харгроува, який був другом померлого, Ллойд до останнього брав участь у складах журі різноманітних конкурсів, у фестивалях і шоу. Секрет довгого і переважно вільного від хвороб життя Ллойда полягав у тому, щоб «уникати неприємних людей», поділився Харгроув.

    Норман Ллойд народився 8 листопада 1914 року. Він відомий своєю роллю головного лиходія у фільмі Альфреда Хічкока «Диверсант», що вийшов у 1942 році. Однак справжня слава прийшла до померлого вже після 60 років – з роллю лікаря в медичній драмі телеканалу NBC «Сент-Елсвер».

    Загалом Ллойд знявся в більш ніж 60 фільмах і телешоу. Отримав премію Венеціанського кінофестивалю (1985 рік) і двічі номінувався на отримання телевізійної премії Еммі (1970 і 1974 роки).

    Нагадаємо, через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження.

    Теги: США кіно смерть актор
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