У Росії водій самоскида влетів у колону з військових автобусів, четверо загиблих (відео)

ЗМІ стверджують, що загиблих і травмованих може бути більше, адже їх до лікарні забирали попутні автомобілі

Водій вантажівки не впорався з керуваннням

У Московській області самоскид врізався в колону з п’яти військових автобусів на Новоризькому шосе. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що ДТП сталося на Новоризькому шосе в міському окрузі Красногорськ.

«На даний момент четверо загиблих — двоє з них померли, не дивлячись на всі зусилля лікарів, ще двоє загинули на місці. Госпіталізовано шість осіб, стан одного з них оцінюється як вкрай важкий», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених доставляють в госпіталь ім. А. В. Вишневського. «Постраждалих може бути набагато більше, оскільки деяких з них забирали в лікарню попутні машини», ─ повідомляють ЗМІ.

За попередніми даними, всі загиблі і постраждалі ─ військовослужбовці.

«Автобуси належать навчальному центру ФКУ «Військова частина 83466», який займається підготовкою водіїв для Міноборони. Водій самоскида не впорався з керуванням і врізався в колону автобусів. Рух в районі ДТП ускладнений», ─ пишуть журналісти.