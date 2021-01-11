У Росії водій самоскида влетів у колону з військових автобусів, четверо загиблих (відео)
Водій вантажівки не впорався з керуваннням
У Московській області самоскид врізався в колону з п’яти військових автобусів на Новоризькому шосе. Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що ДТП сталося на Новоризькому шосе в міському окрузі Красногорськ.
«На даний момент четверо загиблих — двоє з них померли, не дивлячись на всі зусилля лікарів, ще двоє загинули на місці. Госпіталізовано шість осіб, стан одного з них оцінюється як вкрай важкий», ─ йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранених доставляють в госпіталь ім. А. В. Вишневського. «Постраждалих може бути набагато більше, оскільки деяких з них забирали в лікарню попутні машини», ─ повідомляють ЗМІ.
За попередніми даними, всі загиблі і постраждалі ─ військовослужбовці.
«Автобуси належать навчальному центру ФКУ «Військова частина 83466», який займається підготовкою водіїв для Міноборони. Водій самоскида не впорався з керуванням і врізався в колону автобусів. Рух в районі ДТП ускладнений», ─ пишуть журналісти.