У Росії вже все вкрали: депутати пішли цупити рейки

Депутата в РФ затримали під час крадіжки рейок

У Ленінградській області РФ співробітники поліції затримали муніципального депутата і його подільника, коли вони пиляли залізничні рейки, щоб їх вкрасти. Про це повідомила пресслужба Північно-Західного слідчого управління на транспорті Слідкома РФ.

«7 грудня 2020 року надійшло повідомлення до правоохоронних органів про те, що двоє чоловіків в лісосмузі на перегоні залізничних станцій Леб'яже - Червонофлотська <...> здійснюють розкрадання залізничних рейок», - йдеться в повідомленні.

Полісмени приїхали на місце і затримали зловмисників на гарячому. В ході затримання з'ясувалося, що один з чоловіків є депутатом муніципального об’єднання «Леб’яженське міське поселення».

У відомстві не уточнили ім'я депутата, однак, як повідомляють російські ЗМІ, затриманого звуть Євген Будаєв. І він є депутатом від партії «Єдина Росія».

Сам Будаєв розповів виданню, що рейки «нікому не належали». Депутат хотів взяти їх, бо йому потрібно було зробити під'їзну колію до пилорами, але не вистачало одного фрагмента на 20 метрів. За словами Будаєва, він «сподівався на розуміння з боку співробітників поліції».