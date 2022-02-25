Агресора зупинили під Конотопом: знищено 40 одиниць ворожої техніки

У російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках

Російські окупанти, які оточили Конотоп, мають проблема з пальним та продуктами

Після важких боїв і значних втрат на Сумщині російськи окупанти зупинилися поблизу Конотопу. Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

«У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Наразі на околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської військової техніки.

«Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте», – додали в пресцентрі.

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.