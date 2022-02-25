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    Агресора зупинили під Конотопом: знищено 40 одиниць ворожої техніки

    У російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках - Агресора зупинили під Конотопом: знищено 40 одиниць ворожої техніки
    У російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках
    фото: Stanislav Kozliuk

    Російські окупанти, які оточили Конотоп, мають проблема з пальним та продуктами

    Після важких боїв і значних втрат на Сумщині російськи окупанти зупинилися поблизу Конотопу. Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

    «У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

    Наразі на околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської військової техніки.

    «Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте», – додали в пресцентрі.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

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    Теги: окупанти ЗСУ харчування пальне
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    Агресора зупинили під Конотопом: знищено 40 одиниць ворожої техніки