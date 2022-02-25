У мережі з'явилося останнє відео з острова Зміїний

Вчора Зміїний захопили ворожі війська, внаслідок чого загинули 13 бійців

У мережі з'явилося останнє відео, яке зняли українські захисники з острова Зміїний. Відео опублікував один із Telegram-каналів.

Відео зняв один із загиблих згодом бійців.

Увага, ненормативна лексика!

Нагадаємо, вчора Зміїний захопили ворожі війська, внаслідок чого загинули 13 прикордонників.

Усі військовослужбовці, які перебували на острові Зміїний, загинули, захищаючи територію України від російських військ. Їм присвоять звання Героя України посмертно, повідомив президент Володимир Зеленський.

24 лютого, захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів, загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися. Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і жорстко послали окупантів.

Обережно! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, Зміїний захопили увечері 24 лютого.

Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримали оборону.

Читайте також: