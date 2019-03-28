У Ростові-на-Дону затримали трьох кримських татар



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Фото: twitter.com/gayanayuksel

Затримані - Осман Аріфмеметов і Ремзі Бекіров - цивільні журналісти, стрімери «Кримської солідарності», Владлен Абдулкадиров займався організацією передач політв'язням у СІЗО

У російському Ростові-на-Дону затримали трьох кримських татар. Як повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність» у Facebook, у їхніх будинках вчора був проведений обшук за їхньої відсутності.

«Щойно слідство повідомило про затримання ще трьох кримських татар, активістів, в м. Ростов-на-Дону. Осман Аріфмеметов і Ремзі Бекіров — цивільні журналісти, стрімери «Кримської солідарності». Владлен Абдулкадиров займався організацією передач політв'язням в СІЗО», — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Російський Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно кримськотатарського активіста Тофіка Абдулгазієва. Він перебуватиме в СІЗО до 15 травня. Йому інкримінують ч. 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації). Суд продовжує обирати запобіжний захід для інших затриманих вранці 27 березня кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.