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    Події в Україні

    Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження через обшуки в Криму

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    Санкція статті передбачає п'ять років позбавлення волі, - поліція - Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження через обшуки в Криму
    Санкція статті передбачає п'ять років позбавлення волі, - поліція

    Правоохоронці відкрили провадження за статтею насильницьке проникнення до житла

    Національна поліція України відкрила ще одне кримінальне провадження у зв'язку з проведенням російськими силовиками обшуків в Криму та затриманням потерпілих. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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    «Після незаконного проникнення представників незаконностворених правоохоронних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території АР Крим до житла та проведення в них обшуку, здійснюється незаконне затримання потерпілих. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 146-1, - це насильницьке проникнення до житла Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

    За даними поліції, сьогодні, 27 березня представники незаконностворених правоохоронних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території АР Крим незаконно проводили обшуки в кримських татар, які проживають у с. Строгоновка та с. Каменка Сімферопольского району АР Крим.

    За інформацією правоохоронців, обшуки проводилися у 27 громадян у зв’язку з їхньою причетністю до однієї з релігійних організацій.

    Як повідомлялося, перше кримінальне провадження через обшуки у кримських татар, поліція відкрила за статтею 162 частиною 2 Кримінального кодексу України, це порушення недоторканості житла.

    Нагадаємо, Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар.ФСБ влаштувала справжню акцію залякування в окупованому Криму.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Також нагадаємо, що більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. 

    Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

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