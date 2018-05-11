У СБУ повідомили подробиці допиту лідера комуністів Симоненка

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Петра Симоненка допитали у справі про захоплення державної влади

Симоненка допитали в рамках кримінального провадження щодо спроби захоплення державної влади

Служба безпеки України в четвер, 10 травня, допитали лідера забороненої Комуністичної партії Україні Петра Симоненка в рамках кримінального провадження щодо спроби захоплення державної влади.

Про це повідомила речник відомства Олена Гітлянська.

«Вже допитали його в рамках провадження, інформація про яке була оприлюднена на сайті СБУ 8 травня», – повідомила вона.

Нагадаємо, 8 травня працівники Служби безпеки України провели слідчі дії у керівників Компартії. У ході обшуків правоохоронці вилучили в голови Комуністичної партії України Петра Симоненка пістолет та агітаційні матеріали, спрямовані на насильницьку зміну влади.

Згодом стало відомо, що СБУ викликала на допит лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка. Як зазначається, Симоненка допитують у рамкам кримінального провадження, яке має ознаки злочинів передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.