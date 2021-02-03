Рейтинг Зеленського продовжує падати, але він ще міг би отримати найбільшу підтримку українців – КМІС

Київський міжнародний інститут соціології опублікував свіжий президентський рейтинг

Президент Володимир Зеленський ще тримає лідерство в президентському рейтингу, але його рейтинг, у порівнянні з груднем 2020 року, впав.

Про це говорять результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня до 1 лютого.

«Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді найбільшу підтримку також отримав би Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року)», – йдеться в коментарі до результатів опитування.

Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять нардеп від «Європейської солідарності» Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції «ОПЗЖ» Юрій Бойко (13,5%) – різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки.

Соціологи зазначають, що порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги значущо не змінилися.

Далі йдуть лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук (7,9%), колишній прем’єр Володимир Гройсман (5,5%), лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко (4,8%), член партії «Голос» Сергій Притула (4,5%) та спікер парламенту Дмитро Разумков (4%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи зазначають, що респондентам показували два можливих списки кандидатів на посаду президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків, ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні Медведчук та Разумков, але присутній лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко.

У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський (22,1% респондентів, які визначилися з вибором; у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%).

На другому місці Бойко (17,5%; його підтримка статистично значущо не змінилася), на третьому – Порошенко (13,1%; підтримка також статистично значущо не змінилася).

Далі йдуть Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Якби вибори президента були найближчої неділі, то 65% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Дослідження тривало з 27 січня до 1 лютого. Методом особистого інтерв’ю опитали 1205 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, попередній рейтинг КМІС показав, що розрив між Зеленським і Порошенком стрімко скоротився.



