СБУ підтвердила загибель ватажка «ДНР» Захарченка



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Олександра Захарченка вбили 31 серпня

Жодного відношення до вбивства Захарченка українські спецслужби не мають - заявили у СБУ

Служба безпеки України підтверджує інформацію про загибель ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, але відношення до цього не має. Про повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Ми підтверджуємо цю інформацію, але жодного відношення до цього українські спецслужби не мають. На наше переконання, це стало результатом міжусобних між ватажками війн - хтось щось ділить», - зазначила Гітлянська.

Раніше повідомлялося, що вибух стався в кафе «Сепар» на бульварі Пушкіна. РосЗМІ повідомили, що від вибуху був смертельно поранений ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

Джерело: УНН