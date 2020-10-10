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    Здоров'я

    В Україні планують збільшити кількість лікарняних ліжок під хворих коронавірусом

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    <p>&laquo;Ми можемо забрати тільки 30% загальних ліжок, тому що у нас є інфаркти, у нас є інсульти, у нас є пологи<i>&raquo;</i>&nbsp;&ndash; міністр</p> - В Україні планують збільшити кількість лікарняних ліжок під хворих коронавірусом

    «Ми можемо забрати тільки 30% загальних ліжок, тому що у нас є інфаркти, у нас є інсульти, у нас є пологи» – міністр

    Кількість ліжок в Україні буде збільшена до 51 тисячі

    В Україні з 37 тисяч лікарняних ліжок, виділених під хворих коронавірусом, зайняті вже 20 тисяч.

    Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    За його словами, поточна ситуація з поширенням вірусу викликає стурбованість в Міністерстві охорони здоров’я.

    «Ми не можемо все віддати під Covid-19. Ми можемо забрати тільки 30% загальних ліжок, тому що у нас є інфаркти, у нас є інсульти, у нас є пологи. Ми можемо забрати ще лікарні Укрзалізниці та Національної академії наук», – сказав міністр.

    Також Степанов зазначив, що кількість ліжок в Україні буде збільшена до 51 тисячі.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

    Нагадаємо, 7 вересня, міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість ліжок у лікарнях для хворих коронавірусом на 15 тисяч. У деяких регіонах заповненість ліжок – близько 65-66%.

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