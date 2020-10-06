У «Шахтарі» склали тести на коронавірус – всі вони негативні



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Повторні тести «Шахтаря» на коронавірус дали негативний результат

Однак команда залишається на самоізоляції

Футболісти (за винятком Андрія Пятова й Тараса Степаненка), тренерський штаб і персонал першої команди «Шахтаря» отримали негативні результати повторного на коронавірус. Про це повідомляється на сайті донецького клубу.

У четвер, 8 жовтня, команді належить пройти ще одне тестування, до того моменту всі «гірники» будуть перебувати на самоізоляції. Розташування клубу покинули лише Давид Хочолава і Манор Соломон, які вирушили в національні збірні Грузії та Ізраїлю відповідно.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня позитивні тести на коронавірус отримали Андрій Пятов, Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу.

У зв'язку з виявленими зараженням в команді Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес не вирушило в розташування збірної України, яка протягом тижня зіграє товариський матч з Францією, а потім зустрінеться з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.