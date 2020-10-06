У США медики шоковані заявою Трампа про коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп зняв маску, прибувши з лікарні

Заклики американського лідера не боятися коронавірусу назвали такими, що підривають роботу органів охорони здоров'я

У США медики обурені і шоковані заявами президента Дональда Трампа, який, виписавшись з лікарні, записав відеозвернення до американців, в якому закликав людей не боятися коронавірусу, повідомляє у вівторок, 6 жовтня, Укрінформ.

Зазначається, що фахівці вже назвали такі меседжі президента небезпечними, особливо зважаючи на те, що коронавірус забрав життя більш ніж 210 тис. американців. Вони обурені тим, що глава держави поширює помилкові посили про смертельно небезпечну хворобу.

Зокрема, професор Джорджтаунського університету в сфері медичного права Лоуренс Гостін заявив, що висловлювання Трампа підривають роботу органів охорони здоров'я, а також провідних вчених країни.

«Я в розпачі від того, що президент США говорить людям не боятися вірусу. COVID-19 є найбільш заразною і летальною пандемією за останні сто років», – зазначив учений, додавши, що в нинішній ситуації необхідно спиратися на науку.

За останніми даними Університету медицини імені Джонса Хопкінса (США), коронавірусом в світі інфіковані більш ніж 35,39 млн осіб. Щонайменше 1,042 млн пацієнтів померли, близько 24,6 млн – одужали.

Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.